Torreira può lasciare il Galatasaray: "Non ora, ma in futuro la mia famiglia sarà la priorità"

Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano del Galatasaray ed ex conoscenza della Serie A tra Pescara e Sampdoria, potrebbe lasciare la Turchia. Dal 2022 al Cimbom, il 29enne ha fatto un'ammissione importante legata al suo futuro calcistico. "Spero che capiscano che sono in Europa da molto tempo. Anche mio padre non sta molto bene. Oltre a essere un calciatore, sono un figlio, un fratello… Se dovessi lasciare il Galatasaray, lo dirò io a tutti", ha dichiarato in conferenza stampa oggi, alla vigilia della gara con l'Atletico Madrid.

Blindato da un contratto valido fino all'estate del 2028, Torreira poi ha fatto una precisazione doverosa: "Non voglio andarmene ora. Sono felice. Sono innamorato di questo club. Non ho alcun dubbio nella mia mente", la sottolineatura a proposito dell'immediato. "Ma, naturalmente, in futuro la mia priorità sarà sempre la mia famiglia", la confidenza fatta di fronte ai giornalisti in forma pubblica. "Ultimamente si è parlato molto del mio futuro, ma mi sono sempre comportato con sincerità, ho sempre parlato con il cuore".

E ha aggiunto: "Di recente mio padre ha avuto alcuni problemi di salute. Inoltre, non riuscivo a concentrarmi a sufficienza sulla squadra. Voglio ringraziare Okan Buruk (l'allenatore, ndr), i miei compagni di squadra, i nostri tifosi e tutta la gente in Turchia per il loro sostegno. È difficile gestire queste situazioni lontano dalla propria famiglia". Invece, tornando al legame con il Galatasaray: "Mi piace essere trasparente. Parlo con il cuore. Ho la fortuna di aver alzato molti trofei. Mi sono goduto molto questi tre anni e mezzo: abbiamo vinto molti titoli, abbiamo pianto tanto, a volte per tristezza e altre volte per felicità". Molte voci provenienti dall'Argentina lo accosterebbero ad un approdo eventuale al Boca Juniors.