LaLiga, il Levante riprende la Real Sociedad allo scadere: Dela risponde a Kubo
Pareggio in extremis per il Levante che in pieno recupero impatta in casa contro la Real Sociedad. I baschi erano passati in vantaggio nel finale di primo tempo con un gol di Kubo, poi nel finale il pareggio firmato da Dela. Per quanto riguarda la classifica, questo pareggio serve poco a entrambe le squadre. Sul piano morale, però, il Levante esce dal campo sicuramente galvanizzato.
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves
Real Madrid - Siviglia
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid
Villarreal - Barcellona
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 punti*
2. Real Madrid 39*
3. Villarreal 35
4. Atletico Madrid 34*
5. Espanyol 30
6. Betis Siviglia 25
7. Athletic Bilbao 23*
8. Celta Vigo 23*
9. Siviglia 20
10. Getafe 20
11. Elche 19
12. Alaves 18
13. Vallecano 18
14. Maiorca 18*
15. Real Sociedad 17*
16. Valencia 16*
17. Osasuna 15
18. Girona 15
19. Oviedo 11*
20. Levante 10*
*una gara in più