Premier League, il Manchester City vince e si prende la vetta della classifica
Il Manchester City si prende almeno per una notte la vetta della Premier League, superando il West Ham trascinato dalla doppietta del solito Haaland, in attesa dell’Arsenal, impegnato alle 21 sul campo dell’Everton.
Il sabato che apre la maratona natalizia del campionato inglese – 50 partite in 20 giorni – si era acceso già nel primo pomeriggio con il pirotecnico 2-2 tra Newcastle e Chelsea, match ricco di ritmo e ribaltamenti.
Nel menu di giornata, oltre alla nuova capolista provvisoria, spicca il big match delle 18.30 tra Tottenham e Liverpool. I Reds hanno vissuto l’avvicinamento alla gara con una curiosa passeggiata mattutina nel quartiere della street art, attirando sguardi e smartphone dei passanti, prima di tornare a concentrarsi su una delle sfide più attese del turno.
LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE
Sabato 20 dicembre
Newcastle-Chelsea 2-2
Bournemouth-Burnley 1-1
Brighton-Sunderland 0-0
Manchester City-West Ham 3-0
Wolverhampton-Brentford 0-2
——
Tottenham-Liverpool
Everton-Arsenal
Leeds-Crystal Palace
Domenica 21 dicembre
Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
Fulham-Nottingham Forest
Classifica
1. Manchester City 37*
2. Arsenal 36
3. Aston Villa 33
4. Chelsea 29*
5. Sunderland 27*
6. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26
8. Manchester United 26
9. Everton 24
10. Brighton 24*
11. Tottenham 23
12. Newcastle 23*
13. Brentford 23*
14. Bournemouth 22*
15. Fulham 20
16. Nottingham 18
17. Leeds 16
18. West Ham 13*
19. Burnley 11*
20. Wolverhampton 2*
*una partita in più