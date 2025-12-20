Premier League, il Manchester City vince e si prende la vetta della classifica

Il Manchester City si prende almeno per una notte la vetta della Premier League, superando il West Ham trascinato dalla doppietta del solito Haaland, in attesa dell’Arsenal, impegnato alle 21 sul campo dell’Everton.

Il sabato che apre la maratona natalizia del campionato inglese – 50 partite in 20 giorni – si era acceso già nel primo pomeriggio con il pirotecnico 2-2 tra Newcastle e Chelsea, match ricco di ritmo e ribaltamenti.

Nel menu di giornata, oltre alla nuova capolista provvisoria, spicca il big match delle 18.30 tra Tottenham e Liverpool. I Reds hanno vissuto l’avvicinamento alla gara con una curiosa passeggiata mattutina nel quartiere della street art, attirando sguardi e smartphone dei passanti, prima di tornare a concentrarsi su una delle sfide più attese del turno.

LA 17a GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

Sabato 20 dicembre

Newcastle-Chelsea 2-2

Bournemouth-Burnley 1-1

Brighton-Sunderland 0-0

Manchester City-West Ham 3-0

Wolverhampton-Brentford 0-2

——

Tottenham-Liverpool

Everton-Arsenal

Leeds-Crystal Palace

Domenica 21 dicembre

Aston Villa-Manchester United

Lunedì 22 dicembre

Fulham-Nottingham Forest

Classifica

1. Manchester City 37*

2. Arsenal 36

3. Aston Villa 33

4. Chelsea 29*

5. Sunderland 27*

6. Crystal Palace 26

6. Liverpool 26

8. Manchester United 26

9. Everton 24

10. Brighton 24*

11. Tottenham 23

12. Newcastle 23*

13. Brentford 23*

14. Bournemouth 22*

15. Fulham 20

16. Nottingham 18

17. Leeds 16

18. West Ham 13*

19. Burnley 11*

20. Wolverhampton 2*

*una partita in più