Bundesliga, i risultati del pomeriggio: lo Stoccarda non va oltre lo 0-0, impresa Friburgo
Non moltissimi i gol nel pomeriggio di Bundesliga e quasi tutti concentrati nella gara tra Wolfsburg e Friburgo: alla fine gli ospiti la spuntano 4-3, un risultato destinato a rimanere a lungo nella memoria dei tifosi per l'emozionante epilogo della sfida. Decisamente meno emozionante il successo dell'Union Berlino a Colonia, però i punti guadagnati sono sempre tre e questo conta. Zero a zero invece nelle sfide giocate ad Augsburg e Stoccarda, con l'eurorivale della Roma che non riesce ad avere la meglio sull'Hoffenheim. Questi i risultati del pomeriggio:
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte 1-1
Augsburg - Werder Brema 0-0
Colonia - Union Berlino 0-1
Stoccarda - Hoffenheim 0-0
Wolfsburg - Friburgo 3-4
18.30 Lipsia - Bayer Leverkusen
Domenica 21 dicembre
15.30 Magonza - St.Pauli
17.30 Heidenheim - Bayern Monaco
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 38 punti
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29
4. Hoffenheim 27*
5. Bayer Leverkusen 26
6. Stoccarda 26*
7. Francoforte 25*
8. Union Berlino 21*
9. Friburgo 20*
10. Werder Brema 17*
11. Colonia 16*
12. Borussia Monchengladbach 16*
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15*
15. Ausburg 14*
16. St.Pauli 11
17. Heidenheim 11
18. Magonza 7
*una gara in più