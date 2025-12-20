Bundesliga, i risultati del pomeriggio: lo Stoccarda non va oltre lo 0-0, impresa Friburgo

Non moltissimi i gol nel pomeriggio di Bundesliga e quasi tutti concentrati nella gara tra Wolfsburg e Friburgo: alla fine gli ospiti la spuntano 4-3, un risultato destinato a rimanere a lungo nella memoria dei tifosi per l'emozionante epilogo della sfida. Decisamente meno emozionante il successo dell'Union Berlino a Colonia, però i punti guadagnati sono sempre tre e questo conta. Zero a zero invece nelle sfide giocate ad Augsburg e Stoccarda, con l'eurorivale della Roma che non riesce ad avere la meglio sull'Hoffenheim. Questi i risultati del pomeriggio:

Bundesliga, la 15a giornata

Venerdì 19 dicembre

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0



Sabato 20 dicembre

Amburgo - Francoforte 1-1

Augsburg - Werder Brema 0-0

Colonia - Union Berlino 0-1

Stoccarda - Hoffenheim 0-0

Wolfsburg - Friburgo 3-4

18.30 Lipsia - Bayer Leverkusen

Domenica 21 dicembre

15.30 Magonza - St.Pauli

17.30 Heidenheim - Bayern Monaco

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 38 punti

2. Borussia Dortmund 32*

3. Lipsia 29

4. Hoffenheim 27*

5. Bayer Leverkusen 26

6. Stoccarda 26*

7. Francoforte 25*

8. Union Berlino 21*

9. Friburgo 20*

10. Werder Brema 17*

11. Colonia 16*

12. Borussia Monchengladbach 16*

13. Amburgo 16*

14. Wolfsburg 15*

15. Ausburg 14*

16. St.Pauli 11

17. Heidenheim 11

18. Magonza 7

*una gara in più