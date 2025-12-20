Chelsea, Maresca: "Pareggio giusto. Per me settimana positiva, la direzione è giusta"

Al termine del pareggio esterno contro il Newcastle, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando il carattere della squadra in una settimana intensa. L'allenatore italiano ha offerto una lettura lucida del match, dividendo la sfida in due segmenti speculari: "Credo che, guardando al primo tempo, loro meritassero senz'altro la vittoria," ha esordito Maresca. "Dal mio punto di vista, però, nella ripresa avremmo meritato noi. Dopo il nostro secondo gol abbiamo avuto tre o quattro nitide occasioni per segnare ancora; di contro, ricordo solo la chance di Barnes per loro. Complessivamente, ritengo che il pareggio sia il risultato più corretto".

Nonostante le recenti turbolenze mediatiche, Maresca preferisce concentrarsi sul campo: "La mia ultima settimana non è stata complicata, anzi, è stata positiva. Abbiamo battuto l'Everton, superato il Cardiff conquistando la semifinale e ora pareggiato su un campo difficile come Newcastle. I risultati mi rendono felice. C'è sempre l'opportunità di imparare e dal primo tempo di oggi trarremo molti insegnamenti, ma la reazione dei ragazzi mi soddisfa molto. Siamo nella direzione giusta".

Parole di profonda stima sono state riservate al capitano Reece James, autore di una prestazione poliedrica: "È stato ancora una volta autore di una performance di altissimo livello. Ha giocato un'ora da centrocampista per poi tornare nel suo ruolo naturale di terzino nell'ultima mezz'ora. Sta facendo un lavoro fantastico, non solo per il gol segnato, ma per l'apporto generale alla squadra. Siamo davvero felici per lui".