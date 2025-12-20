Real Madrid, Xabi Alonso ancora senza Valverde per la sfida contro il Siviglia

Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Siviglia, in programma questa sera alle 21.00, un appuntamento cerchiato in rosso per misurare lo stato di salute del progetto guidato da Xabi Alonso in una fase delicata della stagione. I blancos arrivano all’incontro con una rosa ampia, che mescola leadership, talento giovane e qualche assenza pesante.

Tra i pali ci saranno Courtois e Lunin, affiancati dal giovane Sergio Mestre. In difesa spicca il ritorno di pedine importanti come Alaba e Mendy, rientrati dopo i rispettivi problemi fisici, insieme a Camavinga. Con loro Rüdiger, Fran García e Asencio, oltre al giovane Huijsen, in un reparto che continua a cercare continuità e solidità.

A centrocampo Xabi Alonso potrà contare su qualità e dinamismo: Jude Bellingham resta il faro, affiancato da Tchouameni e Camavinga, mentre Arda Güler rappresenta la principale fonte di creatività. Completano il reparto Dani Ceballos e due giovani del vivaio di Arbeloa, Cestero e Thiago. L’assenza più rilevante è quella di Valverde, ancora indisponibile e costretto a dare forfait.

In attacco, come previsto, il peso offensivo sarà sulle spalle di Vinicius, Rodrygo e Kylian Mbappé, con Gonzalo e Mastantuono a completare un reparto ricco di soluzioni e imprevedibilità. Endrick e Carreras non saranno della partita a causa della squalifica.

La sfida con il Siviglia rappresenta un test di maturità per un Real Madrid chiamato a reagire alle difficoltà recenti e a ritrovare certezze, con Xabi Alonso pronto a guidare la squadra in un momento chiave del suo percorso.