Arias lascia già la Premier? "Dovessi tornare in Brasile, sarebbe solo per il Fluminense"

Jhon Arias ha lasciato il calcio brasiliano soltanto la scorsa estate come uno dei migliori prospetti del calcio locale e potrebbe presto farvi ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 con il Manchester United nella 19^ giornata del campionato inglese, il colombiano ha ignorato la possibilità di tornare già la prossima stagione, ma ha affermato che, se ciò accadesse, solo un club avrebbe avuto la priorità: il Fluminense.

Queste le sue parole in un'intervista a "TNT Sports Mexico": "La mia priorità in Brasile è sempre il Fluminense. È un club per il quale io e la mia famiglia abbiamo affetto, lo consideriamo la nostra casa. Ovviamente non dipende solo da me, dipende dal Fluminense. Ma il mio presente è qui, quindi sono concentrato al 100% sul fare cose buone qui, sul fare del mio meglio, perché so il giocatore che sono e cosa posso fare".

Arias ha un contratto con il Wolverhampton fino a giugno 2029. Dal suo arrivo, il numero 10 ha giocato 20 partite, senza segnare gol o assist. Il club, a sua volta, occupa l'ultima posizione isolata della Premier League, con solo 3 punti conquistati e nessuna vittoria nei primi 19 turni. Insomma, non esattamente una dichiarazione d'addio, ma un'apertura decisa.