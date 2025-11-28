Betis, Antony out per il derby. Confermata la squalifica, lo apprende in diretta e piange
Brutte notizie in casa Betis: il Comitato d’Appello della Real Federación Española de Fútbol ha respinto il ricorso presentato dal club andaluso contro la sanzione inflitta ad Antony, espulso domenica scorsa per rosso diretto nel match contro il Girona. La stella brasiliana rischia così di saltare il tanto atteso derby contro il Siviglia, in programma questo fine settimana al Ramón Sánchez-Pizjuán.
Non tutto, però, è perduto: al Betis rimane aperta la possibilità di rivolgersi al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), l’organo amministrativo che valuta la legalità e la correttezza procedurale delle sanzioni. Gli avvocati del club hanno presentato tempestivamente un ricorso chiedendo anche la sospensione cautelare della pena, nella speranza di vedere Antony a disposizione di Pellegrini già per il derby, con eventuale recupero della squalifica in giornate successive.
I verdiblancos attendono ora la decisione del TAD, prevista entro domani, che determinerà con circa 48 ore di anticipo se il tecnico cileno potrà contare sul suo attaccante di punta. Il precedente recente lascia qualche spiraglio di ottimismo: l’ultima volta che Antony era stato squalificato per un rosso diretto, il Betis ottenne il via libera dai tribunali sportivi e il brasiliano poté giocare contro il Real Madrid. Intanto, la notizia della conferma della squalifica non ha lasciato indifferente il giocatore, che è stato ripreso in lacrime dai microfoni di Movistar+ al termine della partita di Europa League disputata ieri. Il giocatore è scoppiato a piangere quando il giornalista gli ha dato la notizia.
