Borussia Monchengladbach-Lipsia, formazioni ufficiali: Harder guida l'attacco ospite
Di seguito le formazioni ufficiali di Borussia Monchengladbach-Lipsia, gara d'apertura della 12ª giornata di Bundesliga:
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Netz; Honorat, Tabakovic. All. Polanski.
LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Harder, Nusa. All. Werner.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia
Bayern - St. Pauli
Werder Brema - Colonia
Hoffenheim - Augsburg
Union Berlino - Heidenheim
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
Amburgo - Stoccarda
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 31
2. Lipsia 25
3. Bayer Leverkusen 23
4. Borussia Dortmund 22
5. Stoccarda 22
6. Eintracht Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Union Berlino 15
9. Werder Brema 15
10. Colonia 14
11. Friburgo 13
12. Borussia Monchengladbach 12
13. Augsburg 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St. Pauli 7
17. Mainz 6
18. Heidenheim 5
MARCATORI
14 reti: Kane (Bayern Monaco)
8 reti: Burkardt (Eintracht)
7 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach)