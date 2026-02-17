"La squadra ha bisogno di ritrovare due cose". Tottenham in crisi, Tudor consiglia "la chiave"

"La priorità assoluta è dare tutto ciò di cui la squadra ha bisogno in questi momenti". Igor Tudor sa bene di aver accettato una sfida ardua, con il Tottenham a soli cinque punti dalla zona retrocessione, dunque sedicesimo in classifica di Premier League. E fuori da qualsiasi altra competizione. Ma per ricostruire, il club inglese si è affidato al tecnico croato licenziato a fine ottobre scorso dalla Juventus e dopo aver firmato un contratto valido fino al termine della stagione intende prendersi la sua rivincita.

"Credo che la squadra abbia bisogno, prima di tutto, di ritrovare fiducia e coraggio, ma allo stesso tempo di cose concrete sul campo." E ha aggiunto ai canali ufficiali degli Spurs: "La situazione non è facile perché, come sapete meglio di me, abbiamo molti giocatori infortunati, quindi dobbiamo prima di tutto trovare il sistema migliore che si adatti ai calciatori disponibili in questo momento. È un periodo molto particolare".

Precisando poi il primo passo da compiere in una crisi vera in casa Spurs: "Forse può sembrare strano, ma credo che la cosa su cui dobbiamo concentrarci sia l'allenamento", il consiglio dato da Tudor. "L'allenamento di oggi, ecco la chiave, perché, come mi piace sempre dire, la domenica e la partita sono una conseguenza dell'allenamento. Quindi l'attenzione deve essere lì".

E in conclusione ha ribadito il suo ruolo: "L'allenatore deve indicare il sentiero, la direzione in cui vogliamo andare e come vogliamo arrivarci; i giocatori devono accettarlo e insieme ci prepariamo in questo modo. La preparazione durante la settimana è la cosa migliore in vista della domenica".