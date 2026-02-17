Il Barcellona ci prova: colloqui con lo United per riscattare Rashford, affare scivoloso

Che ne sarà di Marcus Rashford? L'attaccante inglese classe '97 si sta esprimendo ai suoi massimi livelli come non faceva da tempo in prestito al Barcellona con opzione di riscatto fissata a 26 milioni di sterline. In questa stagione, il centravanti di matrice Manchester United ha segnato 10 gol in 34 presenze in tutte le competizioni con i giganti spagnoli, eppure a pochi mesi dalla scadenza della permanenza a titolo temporaneo (fino al 30 giugno dell'anno corrente) i blaugrana non hanno ancora trovato un accordo per l'acquisizione del cartellino dai Red Devils.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Manchester United non sta rinegoziando e non intende nemmeno farlo, perché il Barcellona dovrebbe essere consapevole della cifra per il diritto di riscatto inserita nell'affare stabilito la scorsa estate. Solo con 30 milioni di euro, dunque, potrà rendere definitivo il trasferimento di Marcus Rashford.

Tuttavia, i colloqui tra i due club sono in corso e questo denota l'interessamento dei catalani. Tuttavia, secondo l'emittente satellitare, il Barça vorrebbe uno sconto. Pagare, insomma, una cifra inferiore rispetto a quella ribadita dallo United. Come ampiamente anticipato, il club inglese non si sposta di una virgola e dunque la situazione resta invariata al momento. In attesa di possibili sviluppi.

Perché Rashford sembrerebbe orientato a restare a Barcellona, ma lo scenario è decisamente da definire. Con Michael Carrick tornato all’Old Trafford e l’uscita di Ruben Amorim, qualcuno ipotizza un ritorno. L’ex tecnico dei Red Devils René Meulensteen è convinto che il capitolo non sia chiuso: “Marcus è cresciuto allo United, quella appartenenza non scompare. L’esperienza all’estero gli ha fatto bene. Ora si diverte, ed è la cosa più importante”. Una certezza, mentre il futuro resta tutto da scrivere.