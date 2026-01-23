Ufficiale Giornata di rinnovi in casa Feyenoord, prolunga il contratto anche il giovane Mparaganda

Il Feyenoord ha prolungato di due anni il contratto di Matthew Mparaganda. Il classe 2008, punto di forza della Feyenoord Academy, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club fino a metà 2028.

«Gioco al Feyenoord da parecchio tempo e qui ho potuto crescere passo dopo passo fino a diventare il giocatore che sono oggi», ha dichiarato Mparaganda. «Il club ha investito molto su di me e mi ha sempre dato fiducia per migliorare. Questa fiducia la sento ancora: sono grato per le opportunità che mi vengono offerte e non vedo l’ora di continuare il mio percorso di crescita».

Arrivato nell’estate del 2018, Mparaganda è cresciuto interamente nel settore giovanile di Varkenoord. Terzino sinistro di piede mancino, in questa stagione fa parte della rosa del Feyenoord Under 19, allenata da Davey van den Berg, confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio biancorosso.