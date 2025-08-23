Ufficiale Girona, l’attaccante Dawda Camara rinnova fino al 2027

Il Girona ha annunciato tramite il comunicato che riportiamo di seguito il rinnovo fino al 2027 dell’attaccante Dawda Camarà:

Il Girona FC e Dawda Cámara hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto dell'attaccante fino a giugno 2027. Inoltre il giocatore della squadra riserve sarà tesserato per la prima squadra a partire da questa stagione.

Dal suo arrivo nel 2014, dopo essersi distinto con i suoi gol per il Porqueres, Dawda si è affermato come uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Blanquirroja.

Nella recente finale di play-off per la promozione in Seconda Divisione con il Girona B, è diventato il giocatore di punta, segnando cinque gol decisivi – tre dei quali nella finale contro il San Fernando – che hanno catapultato la squadra riserve nella massima serie.

Nazionale con la Mauritania e con una storia in prima squadra – Míchel lo ha fatto esordire nel 2021 sia in Seconda Divisione che in Copa del Rey – Dawda ha dimostrato qualità, impegno e abilità nel gol, con un grande spirito competitivo.

Il Girona FC investe quindi in un giocatore con il DNA del Girona e un futuro promettente. Con questo rinnovo, la Società continua a rafforzare il suo progetto sportivo, basato su una solida struttura di calcio di base e sulla valorizzazione dei giovani talenti formatisi al Montilivi.