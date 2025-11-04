PSG, piove sul bagnato: Hakimi lascia il Parco dei Principi in stampelle e con un tutore

Alla fine Achraf Hakimi. ha avuto la peggio. Proprio nel giorno del suo compleanno, quando il PSG si trovata sotto 0-2 al Parco dei Principi nel corso della partita contro il Bayern Monaco, il terzino destro del Paris Saint-Germain si è ritrovato vittima di un'entrata durissima e pericolosa da parte di Luis Diaz a centrocampo. Un fallo accusato che gli è costato probabilmente un grave infortunio alla caviglia sinistra, per la rotazione presa da quest'ultima nell'aggancio a "forbice" dell'attaccante colombiano ai suoi danni.

Rimasto a terra, rantolante e dolorante, l'ex Inter non ha trattenuto le lacrime e si è visto costretto a lasciare il campo, sostituito prima dello scadere del primo tempo da Mayulu. Un intervento scomposto che è costato carissimo a Luis Diaz, che invece stava vivendo una serata coi fiocchi per la doppietta personale inferta al PSG, salvo poi essere espulso con un cartellino rosso diretto dall'arbitro a seguito di revisione al VAR.

Uscito dal campo tra le braccia di compagni e staff medico, con Luis Enrique in grande apprensione per Hakimi, molti si domandano come stia ora. Secondo le ultime indiscrezioni offerte da RMC Sport, all'uscita dal Parco dei Principi dopo la sconfitta per 1-2 il terzino marocchino ha abbandonato lo stadio con stampelle e un tutore vistoso alla caviglia sinistra.