Real sconfitto ad Anfield, Xabi Alonso: "Ci sono modi diversi di perdere. Certe punizioni inutili"

Il Real Madrid esce malconcio dal duello ad alta intensità contro il Liverpool ad Anfield. L'1-0 subito nel quarto turno di League Phase di Champions League interrompe la marcia dei blancos in Europa, lasciandoli dietro l'Inter (che deve ancora giocare) in classifica. L'allenatore, Xabi Alonso, ha parlato così a Movistar dopo la sconfitta subita: "È stata una partita equilibrata e alla fine abbiamo concesso molti calci d’angolo, falli... Siamo partiti in modo un po’ lento, ma siamo cresciuti nella prima parte", ha analizzato in primo luogo.

"Nella ripresa, con quelle punizioni inutili... Poi abbiamo perso iniziativa e ci è costato arrivare fino all’ultima linea per creare pericoli. Abbiamo cercato di partire con un quarto centrocampista, con Arda Güler più accentrato", ha proseguito Xabi Alonso. Ma questa sconfitta non ha a che fare minimamente con quella incassata al Metropolitano per 5-2, secondo il tecnico delle merengues: "La partita è stata equilibrata ed è stato un modo molto diverso di perdere rispetto al Metropolitano. Abbiamo tenuto bene il campo e ci sono modi diversi di perdere".

