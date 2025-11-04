"Non è una parata da manuale del portiere": Real Madrid, Courtois miracoloso su Szoboszlai

Al netto del gol incassato da Mac Allister e che ha sancito la sconfitta per il Real Madrid contro il Liverpool ad Anfield, con tanto di interruzione a tre successi di fila in Champions League, Thibaut Courtois però si è dimostrato uno dei grandi protagonisti della serata. Negando anche più di un gol ai Reds di Arne Slot. "È un peccato, ho cercato di tenere in piedi la squadra ma nel secondo tempo abbiamo commesso troppi falli vicino all’area, e loro in questo sono bravi e ci hanno fatto gol", ha dichiarato il portiere delle merengues ai microfoni di Movistar.

"Abbiamo difeso abbastanza bene, ma con la palla ci è mancato qualcosa nell’ultimo terzo di campo: abbiamo perso palla troppo in fretta ed è stato difficile. Siamo in un campo molto difficile e si può anche perdere, non è quello che vogliamo ma ora, fino a Natale, ci restano due partite: con l’Olympiakos fuori casa, dove dobbiamo vincere, e poi il City in casa", ha analizzato lucidamente Courtois. Su quali siano stati i problemi del Real: "Continuiamo a fare falli, alcuni sono inutili. Sul gol non era necessario far fallo, e non credo nemmeno che lo fosse, l'avversario si lascia cadere. Però mettono una buona palla e segnano un bel gol. I passaggi non erano puliti al 100%, dobbiamo migliorare lì contro le squadre forti fuori casa".

Come affrontare la sconfitta: "Bisogna metterci la faccia, bisogna giocare meglio. Una partita così si decide per dettagli. Dobbiamo restare calmi, stiamo bene. L’Olympiakos sarà un altro campo difficile, ma se vinciamo lì saremo in una buona posizione per essere tra le prime otto". Sulla sua grande parata di piede sul tiro a botta sicura di Szoboszlai servito da Wirtz: "Bisogna coprire spazio, Wirtz fa un due contro uno: se resto in porta è come un rigore. Volevo andare verso il centro ma non volevo rischiare che Wirtz tirasse, mi sono lanciato con tutto me stesso e mi sono reso grande. Non è una parata che si trova nel manuale del portiere".