Henry mostra ai figli la sua statua davanti all’Emirates: "Ha l'espressione arrabbiata"

Per i tifosi dell’Arsenal è una divinità. Thierry Henry ha avuto l’occasione speciale di mostrare ai suoi due figli la statua che lo ritrae davanti all’Emirates Stadium. Il momento, molto tenero, è stato catturato dalle telecamere di Paramount+, uno dei network con cui il francese collabora da anni.

Pochissimi calciatori possono vantare una statua davanti allo stadio che è stato teatro dei loro trionfi, e Henry è tra questi. L’opera di bronzo lo immortala in una delle sue celebrazioni iconiche: una scivolata in ginocchio dopo un gol segnato contro il Tottenham nel 2002. Durante la visita, i due figli più piccoli, Tatiana (10 anni) e Gabriel (8 anni), hanno chiesto al padre perché la statua avesse quell’espressione così seria. Con un sorriso malizioso, Henry ha risposto: "Ero arrabbiato quel giorno… stavamo giocando contro il Tottenham, e non mi piace il Tottenham". Una battuta che ha ricordato la storica rivalità tra Gunners e Spurs, due club nemici del nord di Londra.

La statua di Henry, miglior marcatore di sempre nella storia dell’Arsenal con 228 gol - ben 43 in più di Ian Wright - è stata inaugurata nel dicembre 2011 in occasione del 125° anniversario del club, un mese prima del suo grande ritorno e del gol storico contro il Leeds.