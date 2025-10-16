Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Henry mostra ai figli la sua statua davanti all’Emirates: "Ha l'espressione arrabbiata"

Henry mostra ai figli la sua statua davanti all’Emirates: "Ha l'espressione arrabbiata"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 13:56Calcio estero
Michele Pavese

Per i tifosi dell’Arsenal è una divinità. Thierry Henry ha avuto l’occasione speciale di mostrare ai suoi due figli la statua che lo ritrae davanti all’Emirates Stadium. Il momento, molto tenero, è stato catturato dalle telecamere di Paramount+, uno dei network con cui il francese collabora da anni.

Pochissimi calciatori possono vantare una statua davanti allo stadio che è stato teatro dei loro trionfi, e Henry è tra questi. L’opera di bronzo lo immortala in una delle sue celebrazioni iconiche: una scivolata in ginocchio dopo un gol segnato contro il Tottenham nel 2002. Durante la visita, i due figli più piccoli, Tatiana (10 anni) e Gabriel (8 anni), hanno chiesto al padre perché la statua avesse quell’espressione così seria. Con un sorriso malizioso, Henry ha risposto: "Ero arrabbiato quel giorno… stavamo giocando contro il Tottenham, e non mi piace il Tottenham". Una battuta che ha ricordato la storica rivalità tra Gunners e Spurs, due club nemici del nord di Londra.

La statua di Henry, miglior marcatore di sempre nella storia dell’Arsenal con 228 gol - ben 43 in più di Ian Wright - è stata inaugurata nel dicembre 2011 in occasione del 125° anniversario del club, un mese prima del suo grande ritorno e del gol storico contro il Leeds.

Articoli correlati
Henry punge il Barcellona: “Linea difensiva troppo alta, così non si vince in Champions”... Henry punge il Barcellona: “Linea difensiva troppo alta, così non si vince in Champions”
Henry svela il suo favorito al Pallone d'Oro: "Deve vincerlo assolutamente Dembelé"... Henry svela il suo favorito al Pallone d'Oro: "Deve vincerlo assolutamente Dembelé"
"Sappiamo tutti chi sarà il nuovo CT della Francia": Henry sicuro del post-Deschamps... "Sappiamo tutti chi sarà il nuovo CT della Francia": Henry sicuro del post-Deschamps
Altre notizie Calcio estero
Messi elogia il giovane tedesco Gruda: lo include tra i 10 talenti più promettenti... Messi elogia il giovane tedesco Gruda: lo include tra i 10 talenti più promettenti al mondo
Henry mostra ai figli la sua statua davanti all’Emirates: "Ha l'espressione arrabbiata"... Henry mostra ai figli la sua statua davanti all’Emirates: "Ha l'espressione arrabbiata"
Tensioni all'interno del PSG: Campos e Cabaye spesso in disaccordo sul "lancio" dei... Tensioni all'interno del PSG: Campos e Cabaye spesso in disaccordo sul "lancio" dei giovani
Papa Francesco ne era il tifoso n°1, ora rischia il fallimento: il San Lorenzo vicino... Papa Francesco ne era il tifoso n°1, ora rischia il fallimento: il San Lorenzo vicino al baratro
Eric Garcia protagonista al Barcellona: "Il mio futuro è solo qui, voglio rinnovare"... Eric Garcia protagonista al Barcellona: "Il mio futuro è solo qui, voglio rinnovare"
Donnarumma: "Al Manchester City mi sento già a casa, Pep Guardiola è straordinario"... Donnarumma: "Al Manchester City mi sento già a casa, Pep Guardiola è straordinario"
Marsiglia, Gouiri valutato in queste ore: l'attaccante uscito malconcio dal match... Marsiglia, Gouiri valutato in queste ore: l'attaccante uscito malconcio dal match con l'Uganda
Giroud: "La Ligue 1 è competitiva, non ho trovato grandi differenze con la Serie... Giroud: "La Ligue 1 è competitiva, non ho trovato grandi differenze con la Serie A"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
2 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
3 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
4 Così Zirkzee rischia di gettare al vento un'altra stagione: perché non tornare in A?
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.1 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.2 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.3 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
Immagine top news n.4 Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta
Immagine top news n.5 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.6 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
Immagine top news n.7 Paratici torna al Tottenham come direttore sportivo: "Un club che amo, il futuro sarà speciale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Immagine news Serie C n.2 Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Serafini: "Cerchiamo riscatto col Novara, con Ospitaletto prova vergognosa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giaccherini esalta Cambiaso: "Mi fa impazzire. E nei momenti di difficoltà non tradisce mai"
Immagine news Serie A n.2 Come sono andati i giocatori del Pisa nella sosta: Buffon jr in campo con l'Italia U19
Immagine news Serie A n.3 Parisi diventa presidente: rifonda il Serino, club del proprio paese, e assiste alla prima vittoria
Immagine news Serie A n.4 Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini
Immagine news Serie A n.5 Barcellona, anche Vlahovic nella lista della spesa. Primi contatti ad agosto con Deco
Immagine news Serie A n.6 Come sono andati i giocatori del Napoli nella sosta: Hojlund macchina da gol
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella alla prima storica con la Samp. Chiappella: "La città ci ha dato grande adrenalina"
Immagine news Serie B n.2 Dalla Serie B alla Nazionale, Venezia: Korac e Haps titolari. Assist per Yeboah
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Donati: "La sosta è stata positiva. Contro l'Entella una gara rognosa"
Immagine news Serie B n.4 Dalla Serie B alla Nazionale, SudTirol: solo panchina per il giovane Brik
Immagine news Serie B n.5 Il biennale porta male? Empoli-Dionisi, stavolta 'se mi lasci non vale'!
Immagine news Serie B n.6 Dalla Serie B alla Nazionale, Spezia: Hristov e Wisniewski titolari. Panchina per Mascardi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli-Alagna, avanti insieme. Prolungato fino al 2027 con opzione l'accordo del difensore
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, salta anche la panchina di Cudini. Il tecnico e il suo staff sono stati esonerati
Immagine news Serie C n.3 Menta sull'addio alla Triestina: "Fa male. Trieste era diventata casa mia"
Immagine news Serie C n.4 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Immagine news Serie C n.5 Lucarelli: “Sbagliato l'obbligo degli under. Così si illudono i ragazzi e si abbassa il livello”
Immagine news Serie C n.6 Catania, Dini: "Importante la spinta del pubblico, Faggiano decisivo per la mia carriera"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile ko col Barca. Rossettini: "La prestazione, però, c'è stata: andiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women , Piovani: "Dalle sconfitte di cresce, e lo abbiamo dimostrato in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup: le qualificate agli Ottavi. C'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?