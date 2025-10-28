Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia Dortmund

Jobe Bellingham resta al Borussia Dortmund. Nonostante gli ostacoli riscontrati nel suo trasferimento nel club giallonero e in Bundesliga, dopo essere stato proclamato miglior giocatore della Championship della passata stagione, il centrocampista inglese classe 2005 e fratello minore di Jude non avrebbe alcun interesse a lasciare la Bundesliga. Men che meno il BVB. Lo assicura The Sun.

Decisione presa

Secondo il tabloid inglese, il Manchester United aveva preso in considerazione la possibilità di un prestito per la stella del Borussia Dortmund, ma il giocatore stesso non ha alcun interesse a spostarsi. Bando alle difficoltà di ambientamento in Bundesliga e alla corte di Niko Kovac, sebbene le sole 2 presenze da titolare in campionato tedesco con i giganti gialloneri. E lo scorso fine settimana è stato lasciato in panchina nella vittoria casalinga contro il Colonia, entrando solo nel finale di gara.

Scintille fuori dal campo

A peggiorare la situazione, ci sarebbero tensioni crescenti fuori dal campo tra il padre di Bellingham, Mark, e il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl. I due avrebbero avuto uno scontro all’inizio della stagione, quando il papà di Jobe si era lamentato per la sostituzione del figlio all’intervallo nella sua partita d’esordio in Bundesliga. La decisione lo aveva fatto infuriare, presentandosi nel tunnel dopo il fischio finale per affrontare alcuni membri della dirigenza del club tedesco.

Cambio di programma?

La frustrazione per la mancanza di minuti c'è, ma Bellingham jr non vorrebbe considerare un altro cambiamento di carriera allo United. Anche perché la squadra di Ruben Amorim non partecipa alla Champions League. Questo potrebbe portare i Red Devils a virare forte su Conor Gallagher, ex centrocampista del Chelsea e attualmente all'Atletico Madrid, che non trova la maglia da titolare con Simeone da settembre e invece vorrebbe continuità nella speranza di partecipare ai Mondiali estivi 2026.