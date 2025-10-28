Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia Dortmund

Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia DortmundTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:27Calcio estero
Yvonne Alessandro

Jobe Bellingham resta al Borussia Dortmund. Nonostante gli ostacoli riscontrati nel suo trasferimento nel club giallonero e in Bundesliga, dopo essere stato proclamato miglior giocatore della Championship della passata stagione, il centrocampista inglese classe 2005 e fratello minore di Jude non avrebbe alcun interesse a lasciare la Bundesliga. Men che meno il BVB. Lo assicura The Sun.

Decisione presa
Secondo il tabloid inglese, il Manchester United aveva preso in considerazione la possibilità di un prestito per la stella del Borussia Dortmund, ma il giocatore stesso non ha alcun interesse a spostarsi. Bando alle difficoltà di ambientamento in Bundesliga e alla corte di Niko Kovac, sebbene le sole 2 presenze da titolare in campionato tedesco con i giganti gialloneri. E lo scorso fine settimana è stato lasciato in panchina nella vittoria casalinga contro il Colonia, entrando solo nel finale di gara.

Scintille fuori dal campo
A peggiorare la situazione, ci sarebbero tensioni crescenti fuori dal campo tra il padre di Bellingham, Mark, e il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl. I due avrebbero avuto uno scontro all’inizio della stagione, quando il papà di Jobe si era lamentato per la sostituzione del figlio all’intervallo nella sua partita d’esordio in Bundesliga. La decisione lo aveva fatto infuriare, presentandosi nel tunnel dopo il fischio finale per affrontare alcuni membri della dirigenza del club tedesco.

Cambio di programma?
La frustrazione per la mancanza di minuti c'è, ma Bellingham jr non vorrebbe considerare un altro cambiamento di carriera allo United. Anche perché la squadra di Ruben Amorim non partecipa alla Champions League. Questo potrebbe portare i Red Devils a virare forte su Conor Gallagher, ex centrocampista del Chelsea e attualmente all'Atletico Madrid, che non trova la maglia da titolare con Simeone da settembre e invece vorrebbe continuità nella speranza di partecipare ai Mondiali estivi 2026.

Articoli correlati
BVB, Bellingham jr fatica. Kovac lo difende a spada tratta: "Non capisco affatto... BVB, Bellingham jr fatica. Kovac lo difende a spada tratta: "Non capisco affatto le critiche"
Esiste un caso Jobe Bellingham a Dortmund? L'inglese pensa già all'addio Esiste un caso Jobe Bellingham a Dortmund? L'inglese pensa già all'addio
Da stella del Sunderland alla rivalità spietata al Borussia Dortmund: come va Jobe... Da stella del Sunderland alla rivalità spietata al Borussia Dortmund: come va Jobe Bellingham
Altre notizie Calcio estero
Arsenal, colloqui positivi con Saka per il rinnovo di contratto: si va verso la fumata... Arsenal, colloqui positivi con Saka per il rinnovo di contratto: si va verso la fumata bianca
Liverpool, vigilia di Carabao Cup. Slot: "I giocatori dovranno essere pronti per... Liverpool, vigilia di Carabao Cup. Slot: "I giocatori dovranno essere pronti per il Palace"
Kroos giustifica Vinicius: "Chi lo giudica non sa l'emozione di vivere da protagonista... Kroos giustifica Vinicius: "Chi lo giudica non sa l'emozione di vivere da protagonista un Clasico"
L'Al Hilal di Simone Inzaghi vola ai quarti di King Cup: la decide un ex obiettivo... L'Al Hilal di Simone Inzaghi vola ai quarti di King Cup: la decide un ex obiettivo della Roma
Panathinaikos, dopo Benitez caccia anche di un nuovo ds: in lizza c'è Romairone Panathinaikos, dopo Benitez caccia anche di un nuovo ds: in lizza c'è Romairone
Retegui va in gol e trascina l'Al Qadisiyah in King Cup. Avanti anche l'Al Shabab... Retegui va in gol e trascina l'Al Qadisiyah in King Cup. Avanti anche l'Al Shabab
Gli occhi delle big di Premier su Elliot Anderson ma il Nottingham chiede almeno... Gli occhi delle big di Premier su Elliot Anderson ma il Nottingham chiede almeno 100 milioni
Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia Dortmund... Jobe Bellingham va allo United? Il malessere del fratello di Jude al Borussia Dortmund
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
3 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: David con Conceiçao e Yildiz a supporto
4 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
5 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 9^ giornata LIVE: Gimenez più di Nkunku. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.1 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
Immagine top news n.2 Rocchi a Open VAR: "Su Di Lorenzo non è rigore". L'errore più grave è dell'assistente
Immagine top news n.3 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Immagine top news n.4 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.5 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
Immagine top news n.6 Non è una Serie A per bomber. Juve, Milan & Co: nessun "9" ai piani alti della classifica marcatori
Immagine top news n.7 Juve, da Exor altri 30 milioni per il prossimo aumento di capitale. Elkann: "Non vendiamo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano attacca: "Allegri e Mou, chi se ne frega dei trofei". Poi parla di Tudor e Spalletti
Immagine news Serie A n.2 Lecce e Napoli si studiano: 0-0 dopo i primi 45', poche occasioni da rete
Immagine news Serie A n.3 Domani Como-Hellas Verona, i convocati di Fabregas: torna dopo la squalifica Rodriguez
Immagine news Serie A n.4 Multe e reclusione: cosa prevede la legge anti-Inter (e non solo) proposta da Lotito
Immagine news Serie A n.5 Domani Roma-Parma, i convocati di Gasperini: sempre out Angelino, c'è Ferguson
Immagine news Serie A n.6 Pagliuca: "Ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto anti-Bologna"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Catanzaro, i convocati di Possanzini: l'unico assente è Mantovani
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, El Kaouakibi salta la sfida col Venezia: lesione alla coscia destra
Immagine news Serie B n.3 Venezia-SudTirol, i convocati di Castori: out El Kaouakibi. Ci sono Veseli e Pecorino
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Padova, i convocati di Andreoletti: ancora out Gomez e Baselli. Torna Pastina
Immagine news Serie B n.5 Venezia-SudTirol, i convocati di Stroppa: ancora out Compagnon e Duncan
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Carrarese, i convocati di Mignani: nessuna novità rispetto al SudTirol
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo: due turni per Zagnoni del Carpi, quattro fermati per una giornata
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica
Immagine news Serie C n.3 Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnellie Benedetti. Spunta anche Manetta
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione
Immagine news Serie C n.5 Okaka: "Grazie Ravenna, avevo deciso di smettere. Due anni senza calcio, è stata dura"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per i tifosi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…