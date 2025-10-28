Kroos giustifica Vinicius: "Chi lo giudica non sa l'emozione di vivere da protagonista un Clasico"

Ha fatto parlare molto di sé il comportamento avuto da Vinicius nel corso del Clasico al momento del cambio. L'esterno brasiliano ha avuto da ridire con veemenza nei confronti di Xabi Alonso quando ha dovuto abbandonare il campo per Rodrygo. Anche Toni Kroos è intervenuto nel dibattito all'interno del proprio podcast: "Quando fai una prestazione eccezionale, soprattutto in una partita come questa, non sei contento. Non mi è mai piaciuto essere sostituito. Ma a dire il vero, non sono mai andato subito negli spogliatoi dopo".

Il tedesco ha poi invitato alla comprensione, ricordando quanto sia difficile giudicare certe situazioni dall’esterno: "Si può sempre giudicare dall'esterno, ma mi piace tenere presente che, in realtà, nessuno, tranne chi è lì, in un Clasico e davanti a 80.000 spettatori con il punteggio di 2-1, sa che desideri altro che andarsene. Nessuno che lo giudichi, alla fine, può immaginare quell'emozione. O spesso. La maggior parte di coloro che lo giudicano semplicemente non riesce a mettersi nei suoi panni".

Pur comprendendo la frustrazione del compagno, Kroos ha lanciato anche un messaggio di riflessione a Vinicius: "Quando pensa con calma e con un certo distacco, probabilmente penserà: 'Beh, posso tenere la mia rabbia per me ancora per un po''. Posso capirlo, ma come potete vedere nelle foto, non sembra l'ideale. Tuttavia, voglio sottolineare che è una situazione emotiva eccezionale quando ti trovi laggiù in una partita del genere".

Infine, Kroos ha invitato i tifosi del Real Madrid a non esagerare con le polemiche, convinto che Xabi Alonso non darà troppo peso alla vicenda: "L'ho sperimentato molte volte, quindi non bisogna sempre prendere tutto così sul serio. Di solito non lo fanno nemmeno gli allenatori. Soprattutto quelli che sono stati giocatori".