L'Al Hilal di Simone Inzaghi vola ai quarti di King Cup: la decide un ex obiettivo della Roma
Basta un rigore per permettere all'Al Hilal di Simone Inzaghi di battere 0-1 Al Okhdood ed accedere ai quarti di finale della King Cup. A decidere il match il rigore calciato da Marcos Leonardo alla fine del primo tempo. Risultato che sta anche stretto alla formazione allenata dall'ex tecnico dell'Inter, che ha dominato la gara pur non riuscendo a chiuderla.
Al turno successivo l'Al Hilal affronterà l'Al Shabab, che nel pomeriggio ha vinto per 1-0 eliminando l'Al Zulfi grazie al gol su rigore del belga Yannik Carrasco.
Questi i risultati degli ottavi
Lunedì 27 ottobre
Al Khaleej - Al Taawon 2-1 d.c.r.
Al Fateh - Al Fiyadh 2-0
Al Kholood - Al Najma 1-0 d.t.s.
Al Batin - Al Ahli 0-3
Martedì 28 ottobre
Al Qadisiya - Al Hazem 3-1
Al Shabab - Al Zulfi 1-0
Al Okhdood - Al Hilal 0-1
Al Nassr - Al Ittihad ore 19:00