Panathinaikos, dopo Benitez caccia anche di un nuovo ds: in lizza c'è Romairone

Dopo l’arrivo di Rafa Benitez sulla panchina, il Panathinaikos è pronto a proseguire la propria rivoluzione tecnica con la nomina di un nuovo direttore sportivo. Il club di Atene sta valutando diversi profili e, secondo quanto riferito da Sky Sport, tra i nomi in lista figura anche quello dell’italiano Giancarlo Romairone, ex dirigente di Bari, Triestina e Chievo. Fino a pochi mesi fa, Romairone ha collaborato con Angelo Fabiani nell’area tecnica della Lazio, ma ora potrebbe intraprendere una nuova esperienza all’estero.

La società greca, che ha deciso di sostituire Christos Kontis con Benitez, punta a costruire un progetto solido e ambizioso, affidandosi a figure di esperienza internazionale sia in panchina che dietro la scrivania. Un possibile vantaggio per Romairone potrebbe derivare proprio dalla presenza di Benitez, allenatore che nel corso della carriera ha già collaborato con direttori sportivi italiani come Pederzoli, ai tempi del Liverpool, o Filippo Fusco.

Il Panathinaikos, comunque, continua a valutare attentamente diversi candidati prima di definire la scelta definitiva, con l’obiettivo di individuare il profilo più adatto al nuovo corso voluto dal tecnico spagnolo.