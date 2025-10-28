La triste fine del Pipa Benedetto: non segna dal 2024 e rescinderà col 4° club in due anni

In Argentina ci si chiede quale possa essere il futuro di Dario Benedetto. L'attaccante, che in Europa ha vestito la maglia del Marsiglia, sembra non trovare più un posto nel mondo del calcio: dopo aver lasciato il Boca Juniors nel 2024, il Pipa non ha fatto bene né a Queretaro, in Messico mé all'Olimpia, in Paraguay, nella prima metà del 2025, e ora concluderà tristemente la sua esperienza al Newell's Old Boys.

Come fa sapere il quotidiano argentino Olé, infatti, il calciatore rescinderà il suo contratto con la squadra di Rosario nonostante abbia ancora un accordo fino a metà 2026. Il classe '90 ha però deciso di andarsene dopo aver appreso che Lucas Bernardi non lo avrebbe preso in considerazione in questo tratto finale del campionato di Clausura, con pochissime possibilità di raggiungere i playoff e di essere escluso dalla lotta per le competizioni internazionali.

Benedetto ha giocato nove partite in questo semestre: otto nel torneo e una in Coppa Argentina. Non ha segnato alcun gol, ha sbagliato un rigore contro il Belgrano ed è stato criticato per le sue scarse prestazioni durante tutto questo periodo. Ufficialmente, non segna un gol da febbraio 2024, quando giocava ancora per il Boca Juniors.