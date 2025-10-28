Arsenal, colloqui positivi con Saka per il rinnovo di contratto: si va verso la fumata bianca

L’Arsenal continua a lavorare con fiducia al rinnovo di Bukayo Saka, uno dei simboli della nuova generazione dei Gunners e pilastro del progetto tecnico di Mikel Arteta. I colloqui con il giocatore e il suo entourage stanno procedendo in un clima positivo, e le sensazioni che filtrano da Londra sono improntate all’ottimismo, riferisce l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano.

Secondo riferito, le parti sono già al lavoro sulla definizione dei dettagli economici del nuovo accordo, che garantirà a Saka un adeguamento salariale in linea con il suo ruolo centrale nella squadra e con le offerte ricevute negli ultimi mesi da altri top club europei. Sebbene le cifre precise non siano ancora state rese note, l’intenzione comune è quella di chiudere presto l’intesa per assicurare continuità al progetto sportivo.

I contatti tra Arsenal e staff del giocatore non sono una novità: le prime discussioni erano infatti iniziate prima della sessione estiva di mercato, e da allora le parti hanno mantenuto un dialogo costante. Arteta considera Saka una pedina imprescindibile non solo per le qualità tecniche, ma anche per la maturità e la leadership mostrata nonostante la giovane età. L’obiettivo del club è quello di blindare il talento cresciuto nell’academy con un contratto a lungo termine, evitando qualsiasi rischio di mercato nelle prossime stagioni.