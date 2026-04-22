Grandi nomi ma non solo. Dalla Germania: anche Hoeness nella short-list del Real

Il Real Madrid guarda già alla prossima stagione e, come spesso accade dalle parti del Bernabéu, il tema allenatore è al centro del dibattito. La permanenza dell’attuale tecnico, Alvaro Arbeloa, non è affatto scontata e, secondo diverse indiscrezioni, la dirigenza starebbe valutando un cambio in panchina.

I nomi sul tavolo sono quelli di grande prestigio: da Didier Deschamps a Mauricio Pochettino, passando per José Mourinho e Jürgen Klopp. Profili diversi, ma accomunati da esperienza internazionale e carisma, qualità fondamentali per guidare un club con le ambizioni del Real. Dalla Germania, però, emerge una pista nuova. Secondo quanto riportato da Sport Bild, i Blancos starebbero seguendo con attenzione Sebastian Hoeness, attuale tecnico dello Stoccarda. Il giovane allenatore si è messo in luce per il lavoro svolto in Bundesliga, dove è riuscito a portare la squadra ai vertici della classifica nonostante risorse economiche decisamente inferiori rispetto alle big del campionato, fino addirittura a centrare la qualificazione in Champions.

Il Real sarebbe rimasto colpito soprattutto la qualità del gioco espresso e la capacità di valorizzare i giocatori a disposizione. Un profilo emergente, dunque, che rappresenterebbe una scelta in controtendenza rispetto ai nomi più blasonati circolati finora. Resta però da capire quanto ci sia di concreto dietro questa indiscrezione.