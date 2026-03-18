Man City eliminato dalla Champions, Guardiola spiazza: "Tutti vogliono esonerarmi, vero?"

Alla fine il Manchester City non ce l'ha fatta, venendo eliminato dalla Champions League per mano del Real Madrid. Fatale il 3-0 subito all'andata del Bernabeu, a Etihad invece i citizens sono stati battuti 2-1 con doppietta di Vinicius ed espulsione di Bernardo Silva. Pep Guardiola, allenatore della formazione inglese, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti al termine del match casalingo.

"Si sentirebbe soddisfatto lasciando il City con una sola Champions League vinta?", uno dei primi quesiti posti. E il tecnico spagnolo ha risposto ridendo: "Tutti vogliono esonerarmi, vero?", la buona dose di ironia di Guardiola. "Un giorno verrò qui e dirò 'ciao ciao ragazzi'. Ma sono ancora qui, con un altro anno di contratto", ha precisato. "Avete ragione, devo vincere sei Champions League per essere riconosciuto. Sicuramente. Nella mia prima stagione qui mi chiedevate: 'Vincerai la Champions?'. Abbiamo fatto 100 punti (in Premier League). 'Vincerai la Champions?'. Alla fine, l'abbiamo vinta. Ora, perché non ne abbiamo vinte cinque o sei?", la risposta polemica nei riguardi della stampa.

"Ci abbiamo provato. Siamo stati in altre finali, in semifinale; purtroppo nelle ultime due edizioni siamo usciti, ma in questo club abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella in termini di Champions League e se non ci riusciamo non è una cosa positiva", l'analisi lucida di Guardiola dopo il 2-1 incassato al ritorno contro il Real Madrid. "Mi piacerebbe avere la sensazione che ha il Madrid. Se non vinci la Champions League, è un fallimento. Questa è pressione. Pep è un fallimento, non vince la Champions, ma va bene così. Non è l'aspettativa del Manchester City, l'altra è l'aspettativa. Con il tempo, forse ci arriveremo".

Guardiola ribadisce di essere ottimista sul futuro del suo Manchester City, nonostante l'eliminazione dagli ottavi di Champions League: "I risultati non sono stati buoni, tranne che contro il Newcastle, ma ho la sensazione che siamo una squadra straordinaria", ha ribattuto. "Vedo moltissime cose positive che amo guardare, ma non siamo ancora completi. Non siamo consapevoli del fatto che in certi momenti dobbiamo essere più cinici, non lo siamo ancora", il tallone d'Achille mostrato questa stagione e non solo in Europa. "Ma la mia sensazione è che sia una questione di tempo, proprio come quando arrivai qui nella mia prima stagione. Un po' di tempo. Abbiamo cambiato molte cose".