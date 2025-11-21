Bayern, tre giornate di stop in Champions a Luis Diaz per il fallo su Hakimi. Club irritato

Il Bayern Monaco sarebbe molto irritato dopo la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per tre turno di Champions League l’attaccante Luis Diaz a causa dell’espulsione rimediata conto il Paris Saint-Germain per la dura entrata sul terzino Achraf Hakimi che ha rimediato una distorsione alla caviglia che lo terrà fermo per tre o quattro settimane.

Il club infatti, come spiegato anche dal tecnico Vincent Kompany si attendeva un solo turno di stop per il suo giocatore: “Secondo le mie informazioni, si tratterà di una sola partita. - aveva detto il belga in conferenza stampa - Sarei molto deluso se le mie informazioni fossero errate ". Secondo la Bild i bavaresi avrebbero chiesto spiegazioni alla UEFA su questa decisione e sarebbero pronti a fare ricorso per ottenere uno sconto.

Luis Diaz in questo momento sarà costretto a saltare le sfide contro che lo Arsenal, Sporting CP e Union Saint-Gilloise.