Bournemouth, Semenyo via a gennaio, Iraola: "È un nostro giocatore e continuerà a esserlo"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:12Calcio estero
Tommaso Maschio

Il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola nel corso dell'ultima conferenza stampa ha parlato anche delle voci che riguardano il futuro di Antonie Semenyo, attaccante autore di sei gol e tre assist in 12 gare stagionali, spiegando di non essere preoccupato per un suo addio a gennaio: "Siamo a novembre e Antonie è un nostro giocatore e continuerà a esserlo. - le sue parole riportate da SkySports - A gennaio potrete chiedermi del mercato, ma per ora non sono preoccupato per la prossima finestra di trasferimenti. È novembre e sono più preoccupato per la situazione dei giocatori di domani. A gennaio parleremo di tutto quello che accadrà".

L'attaccante classe 2000 è seguito da vicino da Liverpool, che appare in vantaggio, Tottenham e Manchester City, ma è legato da un contratto fino al 2030 con le Cherries che prevede una clausola di rescissione molto alta, pari a 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro) più 5 milioni di bonus. Una cifra che i club interessati non sarebbero intenzionati a pagare cercando uno sconto.

L'idea è quella di poter provare a chiudere il suo acquisto per circa 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) mantenendo intatto il bonus presente nella clausola. Uno sconto di dieci milioni che bisognerà capire quanto il Bornemouth sia deciso ad accettare.

