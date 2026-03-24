Hakimi-Real Madrid, a volte ritornano? L'ex Inter apre, ma il contratto col PSG è lungo

Il Real Madrid continua a guardare in casa Paris Saint-Germain per rinforzare la propria rosa e, dopo il colpo Kylian Mbappé nel 2024, un altro nome torna a circolare con forza nei corridoi del Santiago Bernabéu. Questa volta si tratta di Achraf Hakimi, uno dei migliori terzini destri al mondo e vecchia conoscenza del club spagnolo, dove è cresciuto prima di iniziare la carriera tra Borussia Dortmund, Inter e PSG.

Negli ultimi mesi la dirigenza madrilena ha seguito con attenzione diversi profili della squadra campione d’Europa, tra cui anche Vitinha, ma il portoghese ha ribadito la volontà di restare a Parigi. Diverso il discorso per Hakimi, che secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e rilanciate da Radio Marca avrebbe manifestato il desiderio di tornare a vestire la maglia blanca. Il giocatore è legato al PSG da un contratto fino al 2029, rinnovato nel febbraio 2025, e ha più volte dichiarato di trovarsi bene in Francia, ma il richiamo di Madrid resta forte.

Il laterale marocchino è considerato un punto di riferimento nel suo ruolo, reduce da stagioni ad altissimo livello culminate con il premio di miglior calciatore africano nel 2025 e con prestazioni decisive anche a livello internazionale. Il Real Madrid, dal canto suo, è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, anche in vista del futuro di Dani Carvajal e delle valutazioni ancora in corso su Alexander-Arnold. I buoni rapporti tra i due club potrebbero facilitare i dialoghi, ma resta da capire se il PSG sarà disposto a trattare per uno dei suoi uomini simbolo.