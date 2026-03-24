Da Costa esce per andare in bagno a 5' dalla fine: "Non hanno capito l'urgenza"

Un episodio decisamente insolito ha caratterizzato la partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Magonza e Sigma Olomouc. Il terzino dei tedeschi, Danny da Costa, ha lasciato il campo a partita in corso... per andare in bagno.

Erano passati 85 minuti e il Magonza conduceva per 2-0, quando il giocatore, classe 1990 di origini angolane e congolesi, non ha più retto e si è allontanato dal campo senza richiedere il cambio, lasciando la squadra momentaneamente in dieci. Solo al termine del match si è saputo il motivo: da Costa aveva urgente bisogno della toilette. La sostituzione con Potulski è poi avvenuta, ma lui l’ha scoperta solo tornando negli spogliatoi.

In un’intervista al podcast Copa TS, da Costa ha raccontato l’accaduto con ironia: "All’improvviso ho sentito brividi in tutto il corpo e capivo che stavo cedendo. Mancavano solo cinque minuti, ma non riuscivo più a controllare i passi. Sono andato in panchina per chiedere la sostituzione, ma non hanno capito l’urgenza. Volevo solo evitare problemi, ma è finita così… e alla fine mi sono anche fatto una risata".

Il difensore ex Eintracht e Bayer Leverkusen ha rivelato che il momento è diventato oggetto di scherzi nello spogliatoio, soprattutto perché la partita era filmata dagli analisti: i suoi ultimi minuti sul campo, visibilmente sofferente, sono stati commentati a lungo. La causa? Una combinazione di bevande energetiche bevute durante l’intervallo, che non ha digerito bene. Anche l’allenatore Urs Fischer ha ammesso con il sorriso la stranezza della situazione: "All’inizio non capivo cosa stesse succedendo: è stato divertente perché voleva rientrare in campo, ma ormai avevamo già fatto la sostituzione".