Harry Kane fuori? Entra e fa tripletta in mezz'ora: "Non sono abituato alla panchina"

Per una volta Harry Kane è partito fuori dall'undici titolare nella formazione schierata da Vincent Kompany, nel match di ieri contro lo Stoccarda. Il risultato? Il centravanti inglese è subentrato al 61' a Nicolas Jackson e ci ha messo 5 minuti a timbrare il cartellino, per poi realizzare anche il bis su rigore all'82' e la tripletta all'88'. Il Bayern ha così battuto con un rotondo 0-5 lo Stoccarda.

Il capocannoniere della Bundesliga ha commentato ai microfoni di Sky Sports la sua ennesima, straordinaria performance di questa brillante stagione: "Subentrare? È qualcosa a cui non sono abituato, ma l'ho fatto un paio di volte in questa stagione". Nessun caso, sia chiaro: Kompany gli ha semplicemente voluto dare un po' di respiro visto come ha tirato la carretta fino a qui.

Come ha spiegato lo stesso centravanti inglese: "Il mister voleva mantenermi fresco e farmi risparmiare energie. Sono entrato dopo 60 minuti con un paio di altri ragazzi e siamo stati in grado di sfruttare lo spazio e ottenere i gol". Il Bayern ora ospiterà lo Sporting in Champions League martedì.