Henry, che elogi a Griezmann: "Grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio francese"

Da una leggenda francese un attestato di stima del genere farebbe diventare paonazzo chiunque. Ieri sera, durante il programma CBS Sports Golazo, Thierry Henry ha rivolto parole molto toccanti ad Antoine Griezmann, intervenuto ai microfoni dopo la qualificazione dell'Atletico Madrid ai danni del Barcellona in semifinale di Champions League.

"Antoine, grazie", ha esordito Titi. "Grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio francese, per la nazionale e semplicemente per il calcio. Personalmente mi hai fatto divertire molto. Chiudi bene con l'Atletico e buona fortuna a Orlando. Se hai bisogno di qualsiasi cosa, io conosco la MLS. E grazie ancora una volta. Tanto di cappello".

Griezou, attaccante dell'Atletico Madrid, ha risposto immediatamente: "Grazie mille, venendo da te, una leggenda francese, mi commuove". Il francese, che non è mai stato ufficialmente capitano della nazionale, ha rappresentato i Bleus a partire dai Mondiali del 2014, i primi senza Thierry Henry, e per i dieci anni successivi. Ieri sarebbe potuta essere anche l'ultima notte europea con la maglia dell'Atletico Madrid visto che a fine stagione volerà a Orlando per giocare nel campionato statunitense, ma il gol di Lookman ha tenuto vivo il sogno di sollevare in cielo magari quella Champions League che chiuderebbe in bellezza un cerchio di proporzioni incredibili. Salutando un club e una piazza che lo idolatrano.