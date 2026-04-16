Bayern Monaco-Real Madrid, Henry sul rosso a Camavinga: "Doveva essere più intelligente"
La stagione del Real Madrid si complica definitivamente dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco. Una sconfitta pesante, maturata al termine di una sfida dai due volti, che apre ora a riflessioni profonde sul futuro della squadra.
Tra le voci più critiche c’è quella di Emmanuel Petit, che non usa mezzi termini: “Ci sono giocatori che non sono al livello per giocare nel Real Madrid. Devono cambiare per poter vincere questo tipo di partite”. Un giudizio netto, che punta il dito sulla necessità di intervenire sulla rosa per tornare competitivi ai massimi livelli.
Thierry Henry, invece, si concentra anche su alcuni episodi chiave: “I tifosi si lamenteranno dell’arbitro, del secondo giallo a Camavinga, ma bisogna essere più intelligenti. Quando giochi all’Allianz Arena non devi lasciare margini di decisione”. Un richiamo alla gestione della gara, oltre che agli episodi.
L’ex attaccante francese ha poi esaltato lo spettacolo offerto: “Che partita. Il Real sembrava averla in mano nel primo tempo con Güler e Mbappé, poi il Bayern ha cambiato tutto nella ripresa, trasformando il campo in una lavatrice”. Decisivo anche il finale: “Quel gol di Olise al 94’ è qualcosa di speciale”.
Un’eliminazione che lascia il Real con poche certezze e molte domande, mentre il Bayern manda un messaggio forte all’Europa.
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