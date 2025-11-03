Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giallo in Premier, arrestato l'agente di un calciatore: "Minacciato con la pistola"

© foto di José María Díaz Acosta
Daniele Najjar
Oggi alle 17:56Calcio estero
Un agente di un giocatore che militerebbe nella Premier League inglese e nella Nazionale britannica è stato arrestato con la motivazione di essere sospettato di aver minacciato con una pistola un proprio tesserato, in una strada di Londra.

Lo riporta la BBC, senza rendere noti per motivi legali il nominativo di tale agente e del giocatore in questione. Il quotidiano The Sun parla di un "agente di 31 anni che rappresenta alcune star del calcio inglese", lasciando un indizio anche sul giocatore "da 60 milioni di sterline".

Il sospettato sarebbe sotto inchiesta per presunto ricatto. La polizia è stata chiamata alle 23:14 dello scorso 6 settembre, anche se la vicenda è balzata alla cronaca solamente in queste ore. Ancora la BBC parla di un calciatore "ventenne". L'incidente è stato descritto come un'esperienza "orrenda" da affrontare per il giocatore, che non può essere legalmente identificato. Il club del giocatore è a conoscenza dell'incidente. Si presume che anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l'incidente in questione. In entrambi gli incidenti comunque non si sono registrati feriti. La persona in questione comunque è stata rilasciata su cauzione mentre proseguono le indagini. La polizia sta indagando sull'incidente e si attendono dunque novità più dettagliate.

