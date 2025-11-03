Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Alexander-Arnold ad Anfield, Slot: "Non so i tifosi come reagiranno, io lo abbraccerò"

Alexander-Arnold ad Anfield, Slot: "Non so i tifosi come reagiranno, io lo abbraccerò"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:11Calcio estero
Daniele Najjar

A proposito di finali anticipate: martedì alle 21 ad Anfield Road il Liverpool affronterà il Real Madrid per la gara valida per la quarta giornata della fase a campionato della Champions League.

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa dei rivali: "Affrontiamo un'ottima squadra che ha avuto successo in Europa per tanti anni e che sta ottenendo ottimi risultati anche in questa stagione. Hanno un grande allenatore e grandi giocatori e rispettiamo molto l'avversario. Per me è difficile paragonare questa partita con l'ultima partita della scorsa stagione. Quando giocavano qui avevano tanti giocatori infortunati, ora non più, e hanno tenuto unita la squadra. Xabi Alonso sta facendo un lavoro incredibile, ma Carlo Ancelotti ha fatto lo stesso e ha vinto molto. Hanno aggiunto alcuni nuovi giocatori che possono influenzare lo stile di gioco".

Parlando di Florian Wirtz, il tecnico lo ha difeso così: "Si può dire che ha giocato titolare in una delle quattro partite o si può dire che ha già iniziato dal primo minuto già in otto, nove, dieci, undici partite in questa stagione. Molte volte abbiamo dovuto giocare tre partite in sette giorni, con solo due giorni di intervallo. Per un giocatore arrivare da un campionato diverso, che è un campionato molto buono ma la Premier League è un po' più intensa, quindi se si considera questo, ha giocato molto". Poi ha aggiunto: "Ha avuto un certo impatto in molte partite, ma è stato sfortunato con il risultato finale di alcune gare, vale sia per lui che per gli altri giocatori. Ha portato quello che ci aspettavamo".

Sul ritorno dell'ex terzino destro dei Reds, Trent Alexander-Arnold, ad Anfield da avversario: "Posso solo dirvi che tipo di accoglienza riceverà da me. Ho solo bei ricordi di lui come giocatore e come essere umano. Ho ricordi di quando lavoravo con lui che sono solo positivi, e ricordi di quando lo guardavo davanti alla TV, e sono solo positivi. Ricordo molti momenti fantastici in cui indossava la maglia del Liverpool. Riceverà un caloroso benvenuto da parte mia, vediamo se scenderà in campo e poi come reagiranno i tifosi, non ne ho idea, ma da parte mia riceverà un caloroso benvenuto, questo è sicuro. Messaggi? Non ho ricevuto molti messaggi, ma lo vedrò domani".

Infine sulle condizioni del portiere Alisson, del terzino destro Jeremie Frimpong e dell'attaccante Alexander Isak: "Tutti e tre non sono disponibili domani. Jeremie e Alisson non saranno disponibili domenica contro il Manchester City. Per Isak dobbiamo aspettare e vedere. Di sicuro non partirà titolare, forse potrà essere convocato, ma non si sta ancora allenando, quindi aspettiamo e vediamo".

Editoriale di Enzo Bucchioni
