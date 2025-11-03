Problemi di salute per il pilota: l'aereo dell’Elche non decolla e la squadra resta a Barcellona

Il volo charter che avrebbe dovuto riportare la delegazione dell’Elche da Barcellona ad Alicante nella serata di domenica non è mai decollato. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, la causa sarebbe stata un malore improvviso del pilota, che ha impedito alla squadra di rientrare dopo la sfida di Liga contro il Barcellona.

Di fronte all’imprevisto, tutto il gruppo squadra è stato costretto a trascorrere la notte in un hotel di Barcellona, come confermato dallo stesso club in un comunicato ufficiale: "La delegazione non tornerà questa sera a Elche. Per motivi indipendenti dal club, la squadra dovrà pernottare a Barcellona e rientrerà lunedì". L’inconveniente è arrivato subito dopo la sconfitta per 3-1 contro il Barcellona allo Stadio Olimpico di Montjuïc, incontro valido per l’undicesima giornata della Liga. Nonostante il k.o., l’Elche resta al nono posto in classifica, continuando a stupire in questo inizio di stagione.

A causa del ritardo nel viaggio di ritorno, la sessione d’allenamento prevista per lunedì si terrà eccezionalmente a Barcellona, con un programma adattato all’emergenza logistica. Il club ha infine rassicurato i tifosi sullo stato di salute della delegazione: tutti i membri stanno bene e il rientro ad Alicante dovrebbe avvenire nel corso della giornata odierna, una volta trovata un nuovo equipaggio per il volo.