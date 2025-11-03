Un nuovo gioiello olandese incanta l’Europa: Kees Smit finisce nel radar del Real Madrid

A soli 19 anni, Kees Smit continua a far parlare di sé nei Paesi Bassi. Il giovane centrocampista dell’AZ Alkmaar è stato ancora una volta decisivo: con un potente destro incrociato ha regalato la vittoria esterna contro lo Sparta Rotterdam (0-1), mantenendo la squadra di Maarten Martens al terzo posto dell’Eredivisie, in scia di PSV e Feyenoord.

Smit, considerato uno dei talenti più puri del calcio olandese, è ormai un punto fermo del centrocampo dell’AZ: unisce intensità, visione di gioco e tecnica sopraffina. In questa stagione ha già messo a referto due gol e due assist, numeri che confermano la sua crescita costante. Non sorprende quindi che il Real Madrid e diversi top club europei lo seguano con grande attenzione.

In patria è già un idolo e all'AFAS Stadion la tifoseria gli dedica cori personalizzati a ogni partita. Smit, però, resta con i piedi per terra. "Riposo di più, mangio meglio. Non sempre mi alimento come si deve, ma ci sto lavorando. Vivo ancora con i miei genitori", ha raccontato con semplicità. Il giovane talento è consapevole delle aspettative che lo circondano: "So che tutti si aspettano molto da me. Se smettono di parlare di me, significa che non ho giocato abbastanza bene". Determinazione e ambizione non gli mancano: il Real Madrid lo tiene d’occhio, convinto che in Olanda stia crescendo un futuro fuoriclasse.