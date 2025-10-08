Ufficiale Everton, rinnovo per James Tarkowski: accordo fino alla fine di giugno 2028

James Tarkowski ha firmato un prolungamento di contratto di due anni con l'Everton, che lo legherà al Club fino alla fine di giugno 2028. Il difensore 32enne è diventato una figura chiave per i Blues da quando è arrivato dal Burnley a parametro zero nell'estate del 2022, collezionando 128 presenze in tutte le competizioni e assumendo il ruolo di vice-capitano del Club, si legge sul sito ufficiale del club.

Dopo aver siglato l'accordo esteso, Tarkowski ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare in campo una tifoseria "orgogliosa e onesta", fissando al contempo ambizioni elevate in vista di un promettente nuovo capitolo per i Toffees. "Sono super entusiasta e orgoglioso di essere un giocatore dell'Everton e di continuare questo percorso", ha dichiarato Tarkowski a evertontv.

"Sono stati anni folli, con alcuni grandi momenti difficili e alcuni enormi alti. Siamo riusciti a superare quei momenti duri e spero che ora ci attendano tempi più positivi ed emozionanti. Penso che le intenzioni siano state chiare fin dall'inizio di questa stagione. Ho adorato ogni minuto trascorso finora lavorando sotto l'allenatore. Ha chiarito dove stiamo andando con questo club. I risultati e le prestazioni sono davvero migliorati da quando è qui, e sembra che la direzione sia una sola. Il motivo per cui ho firmato è perché voglio far parte di tutto questo. Ora spetta a noi giocatori salire a bordo e spingere in quella direzione".