Il Boca piange Miguel Angel Russo: "Figura di riferimento, uomo coraggioso e appassionato"

Il Boca piange Miguel Angel Russo: "Figura di riferimento, uomo coraggioso e appassionato"
Oggi alle 10:12Calcio estero
Michele Pavese

Il mondo del calcio piange Miguel Angel Russo, scomparso all’età di 69 anni. Il Boca Juniors ha annunciato con profonda tristezza la morte del suo storico allenatore, ricordandolo non solo per i trionfi, ma per i valori e la passione che ha trasmesso durante tutta la sua carriera. "Russo lascia al Boca molto più che i ricordi dei suoi successi da allenatore. Restano il suo stile, la sua dedizione e la sua capacità di affrontare le sfide con rispetto e coraggio. È stato un appassionato del calcio, un lottatore tenace e una figura di riferimento prima come giocatore e poi come tecnico", ha scritto il club nel suo comunicato ufficiale.

Fino all’ultimo giorno, Russo è rimasto legato alla sua grande passione, seguendo da vicino la squadra anche attraverso il suo assistente Claudio Úbeda, che dopo il 5-0 contro il Newell’s ha raccontato come l’allenatore fosse ancora pienamente coinvolto nel lavoro quotidiano. La storia tra Russo e il Boca iniziò nel 2007, quando condusse la squadra alla conquista della Copa Libertadores, la sesta nella storia del club. Nel corso della sua carriera, conquistò anche promozioni con Lanús, Estudiantes e Rosario Central, un Clausura con Vélez, un titolo colombiano con i Millonarios, la Superliga 2020, la Copa Maradona e una Copa de la Liga con il Boca.

Allenatore dal profilo internazionale, ha lavorato in Argentina, Cile, Spagna, Messico, Colombia, Perù, Paraguay e Arabia Saudita, sempre con la stessa umiltà e capacità di adattarsi. Insieme a Carlos Bianchi e Juan Carlos Lorenzo, Russo forma la triade dei tecnici che hanno portato Boca sul tetto d’America. "Essere in quel podio mi riempie d’orgoglio. Dio è stato generoso con me, e anche la gente del Boca, che mi ha sempre dimostrato affetto, anche quando non ero al club", diceva con orgoglio.

