Ufficiale Il Celtic si regala Marcelo Saracchi: il difensore uruguaiano arriva in prestito dal Boca Juniors

Il Celtic di Glasgow ha annunciato l’ingaggio di Marcelo Saracchi dal Boca Juniors con la formula del prestito per la stagione 2025/26, in attesa del via libera internazionale. Il difensore uruguaiano, 27 anni, vanta nove presenze con la nazionale uruguaiana e aveva debuttato sostituendo proprio un ex giocatore del club scozzese, Diego Laxalt. Saracchi ha maturato esperienze importanti in Sud America e in Europa: nel 2018 affrontò il Celtic in UEFA Europa League con la maglia del Lipsia, perdendo 2-0 in Germania ma vincendo 2-1 a Glasgow.

Il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, ha commentato: "Sono davvero felice di aver portato Marcelo al club. È un difensore molto solido, ma capace anche di attaccare e creare occasioni. La sua esperienza nella Primera División argentina lo rende un innesto di qualità e sono certo sarà un elemento importante per la squadra".

Dalla sua, Saracchi si è detto entusiasta dell’arrivo a Glasgow: "Sono felicissimo di essere qui. Ho già conosciuto tutti i compagni e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Ricordo l’atmosfera di Celtic Park: incredibile. Giocare in un grande club è una pressione che mi stimola, non mi frena, e mi spinge a dare sempre il massimo".