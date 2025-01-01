Barcellona, sirene di mercato per Ter-Stegen: è finito nel mirino dell'Aston Villa
Il futuro di Marc-André ter Stegen potrebbe presto prendere una direzione inattesa e lontana da Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il portiere tedesco è finito nel mirino dell’Aston Villa, club che starebbe valutando un innesto di esperienza e affidabilità tra i pali in vista della seconda parte di stagione.
La situazione nasce anche dalle condizioni fisiche di Emiliano “Dibu” Martínez. L’estremo difensore argentino, punto fermo dei Villans, convive con alcuni piccoli problemi fisici che hanno spinto la dirigenza inglese a guardarsi intorno, con l’obiettivo di tutelarsi e mantenere alto il livello di competitività della squadra. In questo contesto, il profilo di ter Stegen rappresenterebbe una garanzia immediata, oltre a un’opzione di grande prestigio internazionale.
Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, il portiere blaugrana non rientrerebbe più nei piani tecnici di Hansi Flick. Il nuovo corso del Barcellona sembra orientato verso altre soluzioni, aprendo così alla possibilità di una separazione anticipata già nella finestra di mercato di gennaio. Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa appariva difficile da immaginare, ma che ora prende sempre più corpo.