Ufficiale Real Sociedad, svolta americana: Matarazzo nuovo allenatore per allontanare la crisi

La Real Sociedad ha deciso di cambiare rotta affidandosi a Pellegrino Matarazzo. Il club basco ha ufficializzato sabato l’ingaggio dell’allenatore statunitense, chiamato a risollevare una squadra scivolata pericolosamente vicino alla zona retrocessione della Liga.

Nato nel New Jersey, Matarazzo, 48 anni, arriva in Spagna dopo l’ultima esperienza in Bundesliga alla guida dell’Hoffenheim, dove ha allenato dal febbraio 2023 fino al novembre 2024. In precedenza era stato protagonista anche allo Stoccarda tra il 2019 e il 2022, costruendosi una solida reputazione nel calcio tedesco.

Il tecnico ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027 e prende il posto lasciato libero da Sergio Francisco, esonerato lo scorso fine settimana dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato. L’annuncio è arrivato poche ore dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Levante, fanalino di coda della Liga, un risultato che ha lasciato la Real Sociedad a soli due punti dalla zona retrocessione.

Matarazzo eredita una situazione complessa. La Sociedad, abituata negli ultimi anni a lottare per le posizioni europee, ha iniziato a mostrare segnali di cedimento già nella passata stagione, coincisa con la fine del lungo ciclo di Imanol Alguacil. A complicare ulteriormente il percorso sono state le difficoltà nel sostituire due pilastri del centrocampo come Mikel Merino e Martin Zubimendi, ceduti all’Arsenal.

Ora toccherà a Matarazzo ridare identità, solidità e fiducia a un ambiente che non è abituato a guardarsi alle spalle. La missione è chiara: allontanare la Real Sociedad dalla zona calda e riportarla su livelli più consoni alla sua storia recente.