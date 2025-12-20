Dal tribunale alle candeline: il PSG fa gli auguri al neo 27enne Mbappè. Il regalo non serve

Un compleanno decisamente insolito per Kylian Mbappé. Nel giorno in cui la stella del Real Madrid spegne 27 candeline, è arrivato un messaggio d'auguri tanto inaspettato quanto chiacchierato: quello del Paris Saint-Germain. Una mossa che sembra voler stemperare i toni di un addio che, fino a pochi giorni fa, si è consumato nelle aule di tribunale.

La vittoria legale del fuoriclasse Il messaggio del club parigino giunge infatti a ridosso della conclusione di una durissima disputa legale. Al centro del contenzioso, una cifra astronomica: Mbappé reclamava 264 milioni di euro tra stipendi e bonus non corrisposti, mentre il PSG aveva risposto con una contro-causa da 243 milioni. Alla fine, è stato il capitano della Francia ad avere la meglio, ottenendo il riconoscimento delle somme spettanti dopo il suo addio a parametro zero in direzione Madrid, circa 60 milioni di euro. Regalo dunque già consegnato con qualche giorno d'anticipo, si potrebbe dire.

Il post della discordia Nonostante le tensioni finanziarie, i campioni di Francia in carica hanno scelto la via della distensione diplomatica. Attraverso il proprio profilo ufficiale su X, il club ha pubblicato un sobrio messaggio: "Kylian Mbappé festeggia il suo 27° compleanno! Tanti auguri, Kylian". Un omaggio ai sette anni trascorsi sotto la Torre Eiffel, durante i quali l'attaccante è diventato il miglior marcatore della storia del club sollevando numerosi trofei. La reazione dei social L'accoglienza dei tifosi non è stata però altrettanto diplomatica. La sezione commenti è stata rapidamente inondata di messaggi ironici e increduli. "Il 'buon compleanno' più costoso della storia", ha commentato un utente, facendo riferimento ai milioni persi dal club in tribunale; un altro, più critico, ha aggiunto: "Ma non vi vergognate nemmeno un po'?".