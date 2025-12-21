Coppa Di Francia, tutto facile per il PSG: Doue, Dembele e Ramos piegano il Fontenay
Tutto facile per il PSG che piega per 4-0 il Fontenay e si conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Decisivi per i transalpini Doue, Dembele su rigore, poi la doppietta di Ramos nella ripresa.
Coppa di Francia, 32esimi
Venerdì 19 dicembre
Avranches - Brest 2-1 (d.c.r.)
Canet Roussillon - Montpellier 0-1
Guingamp - Laval 0-1
IC Croix - Reims 0-4
Les Herbiers - Angers 0-1 (d.c.r.)
Perigny - Le Mans 1-2
Lens - Feignies Aulnoye 3-1
Sabato 20 dicembre
Bayeux - Blois 2-1
Biesheim - Metz 0-3
Freyming - Chantilly 0-3
Lusitanos - Lilla 0-1
Marcq en Baroeul - Troyes 1-3
AS Le Gosier - Lorient 0-7
Ore 18:00
Bethune - Sochaux 2-4
Grenoble - Nancy 1-2 dcr
Lyon La Duchere - Tolosa 1-2
Pontivy - Bastia 0-1
Raon L Etape - Paris FC 0-3
SA Merignac - Istres 0-1 dcr
Fontenay - PSG 0-4
Domenica 21 dicembre
Auxerre - Monaco
Bourg en Bresse - Marsiglia
Concarneau - Nantes
Nizza - St Etienne
Strasburgo - Dunkerque
Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais
Le Havre - Amiens
Le Puy en Velay - Bordeaux
Montreuil - Chauvigny
Orleans - Dieppe
Rennes - Les Sables
Lione - Saint Cyr Collonges