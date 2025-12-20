LaLiga, Bellingham e Mbappé lanciano il Real Madrid: 2-0 al Siviglia

Il Real Madrid vince, ma non convince. Al Bernabéu finisce 2-0, con Mbappé che si prende la scena eguagliando il record di Cristiano Ronaldo: 59 gol in un anno solare, celebrati con l’iconico “siuuu”. Un traguardo storico, che però stride con una prestazione opaca, lenta e fragile della squadra di Xabi Alonso.

Il Siviglia, guidato da un Alexis ispiratissimo, avrebbe potuto replicare l’impresa del Celta se non fosse stato per uno straordinario Courtois, autentico uomo della notte. Il portiere belga salva il Madrid in più occasioni, soprattutto nella ripresa, regalando serenità al suo allenatore in una gara in cui i compagni sono apparsi spesso scarichi e poco concentrati. A rendere il quadro ancora più controverso, un arbitraggio di Muñiz Ruiz molto discutibile: l’espulsione di Marcao e due rigori inizialmente concessi al Madrid, poi corretti dal VAR, hanno acceso le proteste andaluse.

Il primo tempo ha mostrato un Madrid vulnerabile, soprattutto sulle fasce, con il Siviglia capace di creare tre nitide occasioni da gol. La svolta arriva grazie a un episodio: Marcao sbaglia intervento, Rodrygo batte la punizione e Bellingham, con il tempismo del centrocampista incursore, segna l’1-0 di testa. Poco altro, però, in termini di gioco.

Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Marcao, il Madrid peggiora. Subisce ancora, si affida alle parate di Courtois e alla testardaggine di Mbappé, più concentrato sul record personale che sulla manovra collettiva. Il 2-0 arriva solo su rigore, conquistato da Rodrygo e trasformato dal francese. Vittoria sì, ma i dubbi aumentano: il Madrid vince di nervi e individualità, non da squadra. E questo, per Xabi Alonso, è il vero campanello d’allarme.

LaLiga, 17a giornata

Venerdì 19 dicembre

Valencia - Maiorca 1-1

Sabato 20 dicembre

Oviedo - Celta Vigo 0-0

Levante - Real Sociedad 1-1

Osasuna - Alaves 3-0

Real Madrid - Siviglia 2-0

Domenica 21 dicembre

Girona - Atletico Madrid

Villarreal - Barcellona

Elche - Vallecano

Betis Siviglia - Getafe

Lunedì 22 dicembre

Athletic Bilbao - Espanyol

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 punti*

2. Real Madrid 42*

3. Villarreal 35

4. Atletico Madrid 34*

5. Espanyol 30

6. Betis Siviglia 25

7. Athletic Bilbao 23*

8. Celta Vigo 23*

9. Siviglia 20*

10. Getafe 20

11. Elche 19

12. Alaves 18*

13. Vallecano 18

14. Maiorca 18*

15. Osasuna 18*

16. Real Sociedad 17*

17. Valencia 16*

18. Girona 15

19. Oviedo 11*

20. Levante 10*

*una gara in più