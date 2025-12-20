Serata nera per Cristiano Ronaldo, Mbappé eguaglia il suo record di gol nella Liga

Kylian Mbappé entra ufficialmente nella storia del Real Madrid e del calcio mondiale. Nel 2-0 rifilato al Siviglia al Bernabéu, l’attaccante francese raggiunge Cristiano Ronaldo per numero di gol segnati in un anno solare: 59, lo stesso bottino messo a referto dal portoghese nel 2015. Un traguardo straordinario, centrato da Mbappé al primo vero assalto, considerando il suo arrivo a Madrid soltanto nell’estate del 2024.

Il record arriva nello stesso giorno in cui Erling Haaland ha superato quello del portoghese in Premier League. Un traguardo impressionante se si considera che il norvegese ci è arrivato in appena 114 partite, ben 122 in meno rispetto a quelle necessarie a CR7 durante la sua esperienza al Manchester United. L’ultimo passo è arrivato contro il West Ham, con una doppietta e un assist che hanno lanciato il Manchester City in vetta alla classifica, in attesa dell’Arsenal.