Nagelsmann difende Wirtz e se la prende col Liverpool: "Se magari qualcuno segnasse..."

Da quando si è trasferito al Liverpool dal Bayer Leverkusen la scorsa estate, Florian Wirtz ha ricevuto critiche in Inghilterra per la difficoltà a giustificare il suo prezzo di acquisto di 132 milioni di euro. Durante la conferenza stampa di oggi all'allenatore della Germania Julian Nagelsmann è stato chiesto un parere sulle prestazioni del 22enne in Inghilterra. La sua risposta è stata chiara:

Questa la sua idea su Wirtz: "Ha ancora bisogno di un po' di tempo. Alla fine, non posso influenzare le sue prestazioni al Liverpool. A ottobre ha fatto dei passi nella giusta direzione in termini di intensità in campo. A settembre non era così alta. Sappiamo tutti di cosa è capace. Non possiamo aspettarci che renda allo stesso livello per tre anni di fila. Dobbiamo aiutarlo tutti insieme in modo che possa schiarirsi le idee".

Nagelsmann è intervenuto in difesa del nazionale tedesco, sottolineando che le occasioni che crea non vengono concretizzate e ciò si ripercuote non solo sulla squadra (4 sconfitte nelle ultime 5 gare, ndr) ma anche sul momento di Wirtz: "Qualcuno dovrebbe, ogni tanto, trasformare le occasioni che lui crea nel suo club. Sarebbe un'idea. Non è che crea poche occasioni, è solo che sembra che si divertano a non sfruttarle. Anche questa è parte della sua situazione".