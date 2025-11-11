In Premier tanti club pensano a Ivan Toney: all'Al Ahli 41 gol in 59 presenze fino ad ora

Sono già diversi i club di Premier League ad aver avanzato delle richieste per riportare Ivan Toney in Inghilterra. Il 29enne ha segnato ben 41 gol in 59 presenze per l'Al Ahli da quando si è unito al club saudita dal Brentford nell'estate del 2024, con un affare da 40 milioni di sterline, sottolinea oggi Sky Sport.

La principale difficoltà nel riportare Toney in Inghilterra risiede nell'aspetto finanziario. L'attaccante percepisce un ingaggio elevato in Arabia Saudita e ha un contratto che scade solo nel 2028. Tuttavia, considerando che ci sono stati molti movimenti di attaccanti la scorsa estate, i centravanti di alto livello sono ora una merce rara e Toney ha già ampiamente dimostrato il suo valore in Premier League.

Il suo trasferimento all'Al Ahli nel 2024 si concretizzò solo nel deadline day, con tutte le parti in causa che attendevano fino all'ultimo per vedere se un club di Premier League si sarebbe fatto avanti. Anche la situazione di Victor Osimhen fu un tassello importante in quel complesso puzzle di mercato. Alla fine, nessun club di Premier League concluse l'affare, ma le squadre inglesi hanno continuato a monitorare i suoi progressi in Medio Oriente, che sono rimasti impressionanti. Toney ha segnato 36 gol in 85 presenze nella massima serie inglese con il Brentford ed è entrato a far parte della nazionale inglese proprio durante la sua permanenza nel club di West London.