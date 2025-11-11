Sorpresa Overy, in Nazionale australiana a 18 anni e senza aver esordito: le parole di Popovic

Dopo aver giocato regolarmente nelle squadre Under 18 e Under 21 del Manchester United, rispettivamente nella U-18 Premier League e nella Premier League 2, per la stagione 2025-26, Ruben Amorim ha coinvolto da poco il giovane James Overy per gli allenamenti con la prima squadra. Questa chiamata tra i senior a Old Trafford ha catturato l'attenzione del CT dell'Australia, Tony Popovic, che ha inserito l'adolescente nella rosa dei Socceroos per le prossime amichevoli contro Venezuela e Colombia, in programma rispettivamente il 15 e 19 novembre.

Overy, che ha compiuto 18 anni solo il mese scorso, ha anche partecipato a due partite per l'Australia durante la Coppa del Mondo U-20 del mese scorso. Il giovane, che gioca principalmente come terzino destro, è stato impiegato anche come ala e sul lato sinistro della difesa per la sua nazionale. Impressionato dalla sua versatilità, Popovic ha già aperto le porte per un suo inserimento nei piani per la prossima Coppa del Mondo.

"Ho pensato che valesse la pena dargli un'occhiata, - ha detto il ct - e vedremo. Ho una mentalità molto aperta su come si evolverà la situazione nel futuro immediato e ovviamente a lungo termine. In questo momento, è in un ottimo periodo di forma, e spero che arrivi qui e – noi faremo tutto il possibile per farlo sentire a suo agio – che si esprima in campo, che non sia troppo nervoso e che si limiti a giocare e a fare ciò che ama. Sono rimasto impressionato da quello che ha fatto in Cile. Abbiamo buoni contatti a Manchester e quindi sappiamo cosa sta facendo in allenamento, quanto si allena e quante volte si allena con la prima squadra. Possiamo vedere i miglioramenti fisici che sta ottenendo in termini di carico di lavoro in allenamento, e quanto bene si stia adattando a quello e ai rigori degli allenamenti di un club di vertice della Premier League".