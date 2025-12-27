City, che sudata con il Forest. Guardiola: "Tutti i chili che ho preso a Natale li ho persi oggi"

Non poteva andare meglio il rientro di Natale per il Manchester City e Pep Guardiola, che è stato ben attento a pesare tutti i suoi giocatori prima della trasferta del Nottingham Forest, pena l'esclusione dal match di Premier League. Uomo avvisato mezzo salvato, sulla questione il tecnico spagnolo ha scherzato con i giornalisti in questi giorni e in seguito alla vittoria (2-1) di oggi si è lasciato andare ulteriormente: "Tutti i chili che ho preso durante il periodo di Natale, oggi li ho persi. Sono di nuovo in forma. Che squadra ha costruito di nuovo San Dyche", applaudendo il suo diretto avversario che per un momento aveva pareggiato i conti prima del gol del sorpasso di Cherki nel finale.

"Questi sono davvero, davvero, davvero tre punti importanti. Il Forest è una squadra incredibile, il modo in cui giocano è incredibile. Igor vince tutte le palle", riflette Guardiola ai microfoni di TNT Sports. "Hanno una squadra di altissima qualità. Questa squadra era in Champions League, tranne per una o due partite la scorsa stagione, e ora nelle competizioni europee. Una squadra fantastica e un posto difficile dove venire, soprattutto in inverno". E ha aggiunto: "Ne abbiamo parlato molto negli ultimi giorni con i giocatori. In inverno, a Nottingham Forest, devi esserci, esserci, esserci. Oggi se non fossimo stati pronti, non avremmo vinto quella partita. La mentalità è stata incredibile, quindi sono davvero felice di nuovo per i ragazzi".

Sui festeggiamenti con Pep Lijnders dopo entrambi i gol: "È davvero bravo. È un allenatore di prim’ordine. A volte la gente pensa: ‘È l’assistente’. Beh, forse io sono il suo assistente. Abbiamo parlato a metà tempo e abbiamo cambiato un po’ il modulo". Intanto il City ha scavalcato l'Arsenal con un punto in più in classifica e in cima, mentre si attende l'incontro con il Brighton: "Abbiamo giocato 18 partite, quindi abbiamo finito il girone d’andata", valuta Guardiola. "E nel girone di ritorno sappiamo che arriveranno molte partite come quella di oggi. La Premier League è sempre più difficile, difficile, difficile, ma è importante esserci. Vincere o perdere oggi non significa che sia finita, abbiamo ancora molte partite".