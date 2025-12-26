City, acquisti a gennaio? Guardiola misterioso: "Tutto può succedere". E aggiorna su Rodri

Con la finestra di mercato pronta a riaprirsi ufficialmente, Pep Guardiola ha ammesso che "tutto può succedere". Nelle ultime ore, stando a quanto emerso, il Manchester City sarebbe la candidata favorita ad ingaggiare Antoine Semenyo dal Bournemouth. Ala destra ghanese da 8 gol in 16 presenze in Premier League, tra le parti non è ancora stato raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore a Etihad Stadium, ma il City sarebbe la preferenza espressa dal ragazzo.

Parlando della finestra di trasferimenti invernale, alla vigilia della partita contro il Nottingham Forest di sabato, Guardiola ha dichiarato: "La scorsa stagione, quando ho iniziato, non avrei mai potuto immaginare di aprire il mercato con 4 o 5 giocatori ingaggiati. È aperto (il mercato, ndr) e tutto può succedere".

Fuori dal 5 novembre per un infortunio al bicipite fermale arrivato in seguito a un lungo stop per un problema al ginocchio, invece, Rodri potrebbe riassaporare finalmente il campo contro i Tricky Trees domani. O comunque nel breve termine: "Rodri sta molto, molto meglio. Che sia disponibile o no, lo decideremo oggi", ha dichiarato in un’intervista ai canali ufficiali del club. Ha anche fornito aggiornamenti su Jeremy Doku e John Stones, assenti nelle ultime settimane: "Doku e John non sono ancora pronti, ma presto torneranno".